Московский планетарий предупредил о приближении к Земле опасного астероида

Потенциально опасный астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле 21 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра», — подчеркнули специалисты.

Астрономы уточнили, что потенциально опасными считаются те объекты, приближающиеся к Земле на расстояние до 7,5 млн километров, сообщает Ura.ru.

При этом в пресс-служба планетария отметили, что астероид не представляет угрозы для планеты, пишет «Свободная пресса». Подобных близких пролетов небесных дел было более 30 за последние сто лет, однако «все предсказанные астероиды беспрепятственно пролетают мимо нас».

