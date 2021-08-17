Московский планетарий предупредил о приближении к Земле опасного астероида
Потенциально опасный астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле 21 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
«По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра», — подчеркнули специалисты.
Астрономы уточнили, что потенциально опасными считаются те объекты, приближающиеся к Земле на расстояние до 7,5 млн километров, сообщает Ura.ru.
При этом в пресс-служба планетария отметили, что астероид не представляет угрозы для планеты, пишет «Свободная пресса». Подобных близких пролетов небесных дел было более 30 за последние сто лет, однако «все предсказанные астероиды беспрепятственно пролетают мимо нас».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Московский планетарий предупредил о приближении к Земле опасного астероида
- В Госдуме оценили идею премировать вакцинирующих россиян медработников
- В МИД России ответили на заявления США по Афганистану
- Талибы объявили всеобщую амнистию для афганских чиновников
- Пользователи обнаружили несостыковку на видео с погибшим мэром Кривого Рога
- Центр «Вектор» сообщил о регистрации «ЭпиВакКороны-Н» в течение августа
- Власти выделят еще 7 млрд рублей на производство «духовно-нравственного» контента
- На Украине запасы газа сократились на 30%
- В Европарламенте испугались прихода России и Китая в Афганистан
- Трутнев: Представители 51 страны подтвердили участие в ВЭФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru