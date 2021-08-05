МКС поменяла ориентацию после инцидента с модулем «Наука»
Ориентация Международной космической станции (МКС) в пространстве в результате внештатного включения двигателей российского модуля «Наука» после стыковки со станцией изменилась на 540 градусов, или полтора полных оборота. Об этом сообщили в NASA.
«Самое важное, что максимальная угловая скорость и ускорение при изменении ориентации не приблизились к пределам безопасности для систем станции», — объяснили в космическом агентстве.
Напомним, многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» запустили 21 июля с космодрома Байконур. В четверг 29 июля МЛМ успешно пристыковался к МКС. В тот же день стало известно о незапланированном включении двигателей модуля, вскоре их удалось отключить, напоминает МИР 24. Как сообщал руководитель полетов NASA Зебулон Сковилл, из-за инцидента с «Наукой» МКС выполнила почти 1,5 оборота в одну сторону по тангажу, затем 0,5 оборота в обратную сторону, сообщает телеканал «360».
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