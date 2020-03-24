МКС можно увидеть в небе над столичным регионом

Все находящиеся на территории российской столицы и Московской области могут наблюдать в эти дни в небе Международную космическую станцию. Об этом информирует Музей космонавтики. МКС будет заметна невооружённым взглядом до конца марта.

Для наилучшего обзора наблюдение следует вести на открытой местности. Станция локализуется в районе южного небосклона, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

МКС можно идентифицировать как яркую звезду на юго-западе, она перемещается в течение нескольких минут справа налево в направлении на юго-восток. Для ориентации следует найти Венеру, она хорошо видна вечером на юго-западе как самая яркая звезда.

Сейчас на борту МКС находятся трое космонавтов международного экипажа: россиянин Олег Скрипочка, и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Мейр.

