МКС можно будет увидеть над Тюменью, Самарой, Абаканом и Сарапулом
Пролет Международной космической станции можно будет наблюдать в ночном небе над четырьмя городами России. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».
Так, МКС смогут увидеть жители Тюмени, Самары, Абакана и Сарапула с 13 по 23 февраля.
В Тюмени космическая станция будет видна 15-23 февраля один-два раза за ночь между 3 и 5 часами утра. Над Самарой можно будет наблюдать МКС 13-21 февраля по одному-два раза. При этом жители Абакана и Сарапула увидят станцию 14-22 февраля.
Ранее орбиту МКС скорректировали в связи с угрозой столкновения с космическим мусором, ее увеличили примерно на 800 метров, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «За ними будущее!»: Театры ждут продюсеров от Вышки и ГИТИСа
- ЕС выделит Молдавии 250 млн евро на поддержку энергетики
- Актриса Поплавская заявила, что Алексея Кортнева «отменили» в Театре мюзикла
- СМИ: Экс-канцлера Германии Шредера госпитализировали
- Екатерина Мизулина возмутилась продажей фальшивых медалей на Wildberries и Ozon
- Посол: Иран и Россия подпишут договор о строительстве железной дороги Решт-Астара
- Школьник напал с ножом на одноклассника в Екатеринбурге
- МКС можно будет увидеть над Тюменью, Самарой, Абаканом и Сарапулом
- СМИ: Компании из КНР обойдут пошлины США путем переноса производств за границу
- Под Курском расчет FPV-дронов уничтожил украинскую разведгруппу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru