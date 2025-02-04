МКС можно будет увидеть над Тюменью, Самарой, Абаканом и Сарапулом

Пролет Международной космической станции можно будет наблюдать в ночном небе над четырьмя городами России. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Так, МКС смогут увидеть жители Тюмени, Самары, Абакана и Сарапула с 13 по 23 февраля.

В Тюмени космическая станция будет видна 15-23 февраля один-два раза за ночь между 3 и 5 часами утра. Над Самарой можно будет наблюдать МКС 13-21 февраля по одному-два раза. При этом жители Абакана и Сарапула увидят станцию 14-22 февраля.

Ранее орбиту МКС скорректировали в связи с угрозой столкновения с космическим мусором, ее увеличили примерно на 800 метров, напоминает RT.

