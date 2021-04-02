Минтранс не подтвердил рост цен на авиабилеты

Минтранс РФ опроверг рост цен на авиабилеты. В ведомстве отметили, что по ряду направлений внутри страны они даже снизились.

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«Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел», — заявила РИА Новости пресс-служба ведомства, не уточнив, какие именно направления подешевели.

О том, что авиабилеты на внутрироссийские рейсы с 2019 года стали на ряде направлений дороже на 15-120 процентов, сообщили «Известия». Оценка основана на данных нескольких билетных агрегаторов.

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ФОТО: YouTube канал Шестого флота США
ТЕГИ:МинтрансАвиабилеты
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