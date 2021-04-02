Минтранс не подтвердил рост цен на авиабилеты
Минтранс РФ опроверг рост цен на авиабилеты. В ведомстве отметили, что по ряду направлений внутри страны они даже снизились.
«Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел», — заявила РИА Новости пресс-служба ведомства, не уточнив, какие именно направления подешевели.
О том, что авиабилеты на внутрироссийские рейсы с 2019 года стали на ряде направлений дороже на 15-120 процентов, сообщили «Известия». Оценка основана на данных нескольких билетных агрегаторов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 792 / сут.
Умерли
99 633+400 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 832 / сут.
- МИД назвал фейком сообщения о предстоящем конфликте с Украиной
- Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет «Искандер» в Карабахе
- Жириновский предложил конфисковывать машины у злостных нарушителей ПДД
- В США нашли «грозный ответ» российским подлодкам
- Российское агентство Sputnik прекратит работу на территории Великобритании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru