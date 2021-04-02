Минтранс не подтвердил рост цен на авиабилеты

«Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел», — заявила РИА Новости пресс-служба ведомства, не уточнив, какие именно направления подешевели.

О том, что авиабилеты на внутрироссийские рейсы с 2019 года стали на ряде направлений дороже на 15-120 процентов, сообщили «Известия». Оценка основана на данных нескольких билетных агрегаторов.

