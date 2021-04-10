Минобороны РФ раскрыло архивные документы о первых советских космонавтах

Министерство обороны России к 60-летию первого полета человека в космос опубликовало секретные документы о первых космонавтах СССР, сообщает пресс-служба ведомства.

В разделе «Земные орбиты покорителей космоса» на сайте Минобороны доступны фотографии, удостоверения, полетное задание и другие архивные материалы о советских покорителях космоса.

Ведомство впервые раскрыло уникальные документы, в частности, личные дела космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова. Также Минобороны опубликовало архивные материалы о руководителе подготовки космонавтов Николае Каманине, инструкторе летчиков-космонавтов Марке Галае, летчике-фронтовике Георгии Береговом, разведчике Константине Феоктистове и многих других.

Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. В тот день ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1» совершила оборот вокруг Земли, полет продлился 108 минут.

