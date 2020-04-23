Минобороны переданы два «Белых лебедя» после модернизации

Министерство обороны Российской Федерации получило два модернизированных стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь». Акт передачи подписан военными представителями на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. Минобороны получило ракетоносцы «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников».

На самолетах были проведены работы по модернизации систем инерциальной навигации и управления двигателей, а также устройств вооружения. Применялись современные цифровые технологии, передает «Интерфакс».

Перед отправкой в войска два обновленных Ту-160 успешно прошли наземные и летные испытания. Этот сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла разработан в КБ Туполева в 70-80-х годах прошлого века.

В России Ту-160 за его внешний элегантный вид называют «Белым лебедем», по кодификации НАТО - Blackjack («Блэкджек»).

