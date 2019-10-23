Минобороны опубликовало видео дозаправки Ту-160 в воздухе
Минобороны РФ разместило в Youtube видео дозаправки самолета в воздухе двумя стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-160.
На видео видно, как происходит сближение и стыковка самолетов для дозаправки. Как отмечает РИА Новости, дозаправка происходит на скорости несколько сотен км/ч, на высоте в несколько тысяч метров.
В Минобороны отметили, что полет самолетов завершился в ЮАР. Они пролетели 11 тысяч км в течение 13 часов. Отмечается, что цель визита в африканскую страну - развитие двустороннего военного сотрудничества между ВКС России и ВВС ЮАР.
Ранее посол США в Колумбии Кевин Уитакер сравнил российские военные самолеты Ту-160 с «музейными экспонатами». В свою очередь, член комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в эфире НСН вступился за российские ракетоносцы, заявив, что они могут стереть с лица Земли любую страну.
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