Минобороны опубликовало видео дозаправки Ту-160 в воздухе

В Минобороны отметили, что полет самолетов завершился в ЮАР. Они пролетели 11 тысяч км в течение 13 часов. Отмечается, что цель визита в африканскую страну - развитие двустороннего военного сотрудничества между ВКС России и ВВС ЮАР.

Ранее посол США в Колумбии Кевин Уитакер сравнил российские военные самолеты Ту-160 с «музейными экспонатами». В свою очередь, член комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в эфире НСН вступился за российские ракетоносцы, заявив, что они могут стереть с лица Земли любую страну.







