Минобороны опробовало новейший спутник-инспектор

Министерство обороны России объявило о проведении операции на космической орбите с применением новейшего малого спутника-инспектора. С его помощью с близкого расстояния удалось обследовать один из отечественных орбитальных аппаратов.

По данным оборонного ведомства, в результате были получены довольно ценные данные о техническом состоянии объекта. Информация уже передана на наземные средства управления, передает РИА Новости.

Инспекторами называют спутники, которые способны проводить внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других аппаратов на околоземной орбите с минимальной дистанции. Они могу также выполнять разведывательные унции, получая данные с чужих аппаратов.

Ранее в Роскосмосе заявили о разработке нового способа запуска спутников-инспекторов, благодаря которому появилась возможность шпионить за космическими аппаратами других государств практически незамеченными.

