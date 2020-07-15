Минобороны опробовало новейший спутник-инспектор
Министерство обороны России объявило о проведении операции на космической орбите с применением новейшего малого спутника-инспектора. С его помощью с близкого расстояния удалось обследовать один из отечественных орбитальных аппаратов.
По данным оборонного ведомства, в результате были получены довольно ценные данные о техническом состоянии объекта. Информация уже передана на наземные средства управления, передает РИА Новости.
Инспекторами называют спутники, которые способны проводить внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других аппаратов на околоземной орбите с минимальной дистанции. Они могу также выполнять разведывательные унции, получая данные с чужих аппаратов.
Ранее в Роскосмосе заявили о разработке нового способа запуска спутников-инспекторов, благодаря которому появилась возможность шпионить за космическими аппаратами других государств практически незамеченными.
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