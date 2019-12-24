Метеорит угодил в российский спутник

Российский космический аппарат «Метеор-М» номер 2-2 перешел в неуправляемый полет после внешнего воздействия, информирует Роскосмос на своём сайте. Предполагается, что в спутник попал микрометеорит. После того, как аппарат «свалился» в неориентированный полёт он автоматически был переведён в режим энергосбережения.

Сейчас со спутником уже установлена связь, наземные службы пытаются восстановить его работоспособность с выводом на штатную орбиту. «Метеор-М» уже удалось перевести в ориентированный полёт, он выходит на регулярные сеансы управления, отмечает «Свободная пресса».

Этот спутник входит во вторую серию перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения. Получаемая ими информация используется для прогнозирования погоды, она также помогает контролировать озоновый слой Земли и радиационную обстановку в околоземном пространстве.

