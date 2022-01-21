Собянин и Рогозин оценили строительство Национального космического центра

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетили место строительства комплекса зданий Национального космического центра.

По словам столичного градоначальника, в Москве реализуется крупнейший проект по созданию научно-технологического кластера, который включает в себя производственные, научно-исследовательские и образовательные корпуса.

«Около двух миллионов квадратных метров - мощность этого объекта, включая реконструкцию и создание новых корпусов», - подчеркнул Собянин.

Центром всей этой территории станет научно-космический центр. На одной площадке будут представлены ведущие организации ракетно-космической отрасли: центральный офис и ситуационный центр ГК «Роскосмос», отраслевые институты и предприятия, молодежные конструкторские бюро и другие объекты.

Его главной архитектурной особенностью, равно как и градостроительной доминантой северо-запада Москвы, станет 47-этажная башня высотой более 288 метров со шпилем.

«Уже готовы основные конструкции восьмого этажа высотной части, завершается монтаж металлических конструкций галереи», – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, в высотной части здания установят 13 двухэтажных лифтов, которые смогут забирать пассажиров сразу с двух этажей одновременно.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, также начались монолитные работы в зоне будущей парковки. Скоро начнется монтаж внешних и внутренних инженерных систем, уточнил он.

Национальный космический центр создается совместно Правительством Москвы и ГК «Роскосмос» по поручению Президента России Владимира Путина в западной части столицы на территории Филёвской поймы, которая ранее принадлежала Государственному космическому научно-производственному центру (ГКНПЦ) имени Михаила Хруничева.

