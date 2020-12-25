Медведев провёл совещание об итогах работы Роскосмоса в 2020 году

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев провёл совещание об итогах деятельности корпорации Роскосмос в 2020 году. Об этом политик сообщил на своей странице «Вконтакте».

Подробности встречи не сообщаются.

В уходящем году Роскосмос осуществил 16 космических запусков и запустил 21 космический аппарат.

Кроме того, госкорпорация в третий раз совершила испытательный пуск ракеты «Ангара» тяжёлого класса.

Между тем, стало известно, что Роскосмос подал иск к производителю космических кораблей «Союз» ракетно-космическому центру «Прогресс». Госкорпорация требует взыскать более 4,7 миллиардов рублей, сообщает Ura.ru.

