Маску посоветовали начинать с Луны

Первые колонии на Марсе появятся не ранее, чем через 20 лет. Об этом в в Twitter написал основатель SpaceX Илон Маск. По расчетам миллиардера, для создания самодостаточного поселения на Красную планету нужно отправить не менее миллиона тонн различных грузов, то есть совершить к ней не менее тысячи полетов таких кораблей как разрабатываемый SpaceX Starship. А так как Земля и Марс сближаются лишь один раз в два года, когда возможно отправлять экспедиции, то подготовка к созданию самодостаточной колонии — марсианской базы Alpha — потребует как минимум 20 лет.

Футуролог Александр Кононов в эфире НСН высказал мнение, что Маск наконец одумался.

«О Марсе можно мечтать только после того, как все будет отработано на Луне. Луна – это главный полигон, на котором должны быть отработаны все технологии для дальнейшей колонизации Солнечной системы. На Луне, если что-то пойдет не так, людей можно быстро спасти. А это будет обязательно, потому что все невозможно предвидеть, все проблемы, которые могут возникнуть в космосе при создании колонии. Сначала создать колонию на Луне, отработать там все технологии, и только потом двигаться на Марс. Думаю, это наконец дошло и до Маска. Двигаться сразу на Марс – это безумие», - заявил он.

Отметим, что Starship – это вторая ступень разрабатываемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы BFR - Big Falcon Rocket. Она рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 т полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 т, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в 2022 году.

