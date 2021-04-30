Марсианский вертолет NASA не смог совершить испытательный полет
Марсианский вертолет NASA Ingenuity не выполнил запланированный на сегодня четвертый испытательный полет. Об этом сообщается в Twitter организации.
Американские специалисты выясняют, почему марсианский вертолет не сумел оторваться от поверхности планеты. В сообщении организации отмечается, что попытка совершить этот полет будет проведена в ближайшее время.
Испытатели намеревались опубликовать детали полета и подробности о заключительном пятом полете в пятницу 30 апреля. С учетом изменившихся обстоятельств разработчики не называют сроки новой попытки. ТАСС отмечает, что расстояние и задержка во времени при коммуникации с Марсом не позволят сделать это раньше, чем через сутки.
Вертолет Ingenuity прибыл на Марс еще в феврале. Аппарат стал частью миссии марсохода Perseverance.
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