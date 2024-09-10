Мантуров заявил, что МС-21 может получить дополнительную версию

Речь идет об уменьшении на одну секцию фюзеляжа, что позволит авиаперевозчикам более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик. В настоящее время идет подготовка к серийному производству самолета, финализируется его облик. Мантуров не уточнил стоимость лайнера для заказчиков, отметив, что вопрос про конечную стоимость пока преждевременный.

Ранее стало известно, что первый полет импортозамещенного МС-21 ОАК ожидает в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

