Мантуров заявил, что МС-21 может получить дополнительную версию

Лайнер МС-21 российского производства может получить дополнительную укороченную версию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Первые девять самолетов МС-21 поставят в 2025 году

Речь идет об уменьшении на одну секцию фюзеляжа, что позволит авиаперевозчикам более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик. В настоящее время идет подготовка к серийному производству самолета, финализируется его облик. Мантуров не уточнил стоимость лайнера для заказчиков, отметив, что вопрос про конечную стоимость пока преждевременный.

Ранее стало известно, что первый полет импортозамещенного МС-21 ОАК ожидает в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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