Первые девять самолетов МС-21 поставят в 2025 году
Правительство России утвердило сроки поставки первых девяти самолетов МС-21, они запланированы на 2025 год. Об этом говорится в распоряжении кабмина, закрепляющем изменения в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года.
«Программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 единиц в год с 2029 года с началом поставок первых 9 машин в 2025 году», — говорится в документе.
Кроме того, власти планируют, что объем производства самолетов SSJ New составит свыше 20 единиц ежегодно с 2026 года.
Ранее госкорпорация «Ростех» заявила о переносе сроков поставок самолетов МС-21 на 2025-2026 годы. Кроме того, поставки SSJ New были перенесены на 2026-й.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru