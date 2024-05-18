Первые девять самолетов МС-21 поставят в 2025 году

Правительство России утвердило сроки поставки первых девяти самолетов МС-21, они запланированы на 2025 год. Об этом говорится в распоряжении кабмина, закрепляющем изменения в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года.

«Программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 единиц в год с 2029 года с началом поставок первых 9 машин в 2025 году», — говорится в документе.

Кроме того, власти планируют, что объем производства самолетов SSJ New составит свыше 20 единиц ежегодно с 2026 года.

Ранее госкорпорация «Ростех» заявила о переносе сроков поставок самолетов МС-21 на 2025-2026 годы. Кроме того, поставки SSJ New были перенесены на 2026-й.

