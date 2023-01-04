Мантуров полетал на новом российском самолете МС-21

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в качестве пассажира совершил полёт на новейшем российском самолёте МС-21, сообщает пресс-служба правительства.

Мантуров назвал дату запуска серийного производства самолетов МС-21

В сообщении говорится, что воздушное судно доставило Мантурова в Ульяновск, куда он прилетел в сопровождении генерального директора ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» Юрия Слюсаря и генерального директора авиакомпании «Россия» Яна Бурга.

В кабмине уточнили, что вице-премьер посетил производственную площадку ПАО «Ил» - «Авиастар» и вручил отличившимся сотрудникам предприятия ведомственные награды и знаки отличия.

Также Мантуров побывал в ФАУ «ЦАГИ», где осмотрел стенд испытаний и прототип кессона композитного крыла перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта, и ознакомился с ресурсными испытаниями самолётов МС-21 и SSJ-New.

Ранее ведущий научный сотрудник Института экономики и транспортной политики ВШЭ Фёдор Борисов заявил, что резко нарастить объёмы производства в отечественном авиастроении не получится, передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СамолётМс-21Денис Мантуров
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