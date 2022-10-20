Лондон заявил, что российский Су-27 запустил ракету по британскому самолёту

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что самолёты британских ВВС были вынуждены прервать патрулирование над Чёрным морем после того, как российский истребитель выпустил ракету, сообщает РИА Новости.

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Выступая в парламенте он уточнил, что инцидент произошел 29 сентября. По его словам, во взаимодействие с невооруженным разведывательным самолётом RC-135 Rivet Joint вошли два российских вооружённых истребителя Су-27.

«Один из самолётов Су-27 выпустил ракету вблизи Rivet Joint, но за пределами прямой видимости», — отметил Уоллес.

Британский министр добавил, что российском Минобороны заявили, что причиной инцидента стал «технический сбой» на борту Су-27.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил госграницу России в области мыса Святой Нос, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Минобороны РФ
ТЕГИ:МинобороныРоссияВеликобритания
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