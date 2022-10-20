Лондон заявил, что российский Су-27 запустил ракету по британскому самолёту

Выступая в парламенте он уточнил, что инцидент произошел 29 сентября. По его словам, во взаимодействие с невооруженным разведывательным самолётом RC-135 Rivet Joint вошли два российских вооружённых истребителя Су-27.

«Один из самолётов Су-27 выпустил ракету вблизи Rivet Joint, но за пределами прямой видимости», — отметил Уоллес.

Британский министр добавил, что российском Минобороны заявили, что причиной инцидента стал «технический сбой» на борту Су-27.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил госграницу России в области мыса Святой Нос, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».