США потеряли два спутника
Европейская ракета-носитель Vega не вывела два американских спутника на орбиту после сентябрьского пуска с космодрома Куру, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Отмечается, что виной всему нештатная работа пусковых контейнеров. После запуска два из восьми американских спутников «Lemur-2» не покинули свои пусковые контейнеры. Всего Vega должна была вывести на орбиту 53 спутника.
Ракета-носитель Vega стартовала 3 сентября четверг с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это первый полет ракеты в этом году. Она вывела на орбиту спутники, которые будут наблюдать за Землей, обеспечивать телекоммуникации, делать научные измерения и реализовывать образовательные проекты.
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