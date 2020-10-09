США потеряли два спутника

Европейская ракета-носитель Vega не вывела два американских спутника на орбиту после сентябрьского пуска с космодрома Куру, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что виной всему нештатная работа пусковых контейнеров. После запуска два из восьми американских спутников «Lemur-2» не покинули свои пусковые контейнеры. Всего Vega должна была вывести на орбиту 53 спутника.

Ракета-носитель Vega стартовала 3 сентября четверг с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это первый полет ракеты в этом году. Она вывела на орбиту спутники, которые будут наблюдать за Землей, обеспечивать телекоммуникации, делать научные измерения и реализовывать образовательные проекты.

