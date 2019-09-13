Крымский астроном обнаружил первую межзвездную комету

Астроном из Крыма Геннадий Борисов при помощи самодельного телескопа обнаружил первую межзвездную комету.

Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», комета названа именем ученого С/2019 Q4 (Borisov).

Отмечается, что открытие уже подтверждено в Центре малых планет Международного астрономического союза. По информации издания, ученый занимался созданием телескопов много лет и проделал большую работу, чтобы сделать открытие.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили «дрейфующую» в космосе планету, размеры которой в 12 раз превышают габариты Юпитера.