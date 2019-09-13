Крымский астроном обнаружил первую межзвездную комету
Астроном из Крыма Геннадий Борисов при помощи самодельного телескопа обнаружил первую межзвездную комету.
Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», комета названа именем ученого С/2019 Q4 (Borisov).
Отмечается, что открытие уже подтверждено в Центре малых планет Международного астрономического союза. По информации издания, ученый занимался созданием телескопов много лет и проделал большую работу, чтобы сделать открытие.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили «дрейфующую» в космосе планету, размеры которой в 12 раз превышают габариты Юпитера.
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