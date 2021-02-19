Кремль приветствует успех США в освоении Марса

Москва приветствует космическое достижение США - высадку на Марс американского исследовательского аппарата. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, такого рода вещи - достояние человечества. Вместе с тем, Песков призвал на фоне успехов НАСА, не забывать о собственной космической программе.

Ранее успешную посадку аппарата Perseverance на Марс приветствовал от лица всего руководства «Роскосмоса» заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Сергей Савельев, отмечает RT.

Как сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, с марсохода уже пришли не менее двух снимков поверхности красной планеты.

В NASA уточнили, что процесс посадки длился около семи минут, передает Ura.ru. Американские специалисты предполагают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе. Аппарат добирался до четвёртой по удалённости от Солнца планеты полгода.

