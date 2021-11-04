Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с борта МКС

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся на Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днем народного единства. Видеоролик с поздравлениями опубликовал Роскосмос.

Антон Шкаплеров напомнил о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским «в едином духовном и ратном порыве» освободило Москву от интервентов, вернув России свободу и суверенитет, пишет РИА ФАН.

В свою очередь, Петр Дубров призвал сограждан хранить историческую память и не забывать, что благодаря единству не раз удавалось победить общего врага и достигнуть мира и процветания, отмечает телеканал «360».

Кроме того, космонавты пожелали россиянам бережно относиться к народному единству — братскому чувству всех проживающих на «необъятной территории нашей великой родины».

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:День Народного ЕдинстваКосмонавтыМКС
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