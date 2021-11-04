Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с борта МКС
Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся на Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днем народного единства. Видеоролик с поздравлениями опубликовал Роскосмос.
Роскосмос поздравляет с одним из самых важных праздников — с Днем народного единства!— РОСКОСМОС (@roscosmos) November 3, 2021
Российские члены экипажа МКС-66, космонавты Роскосмоса @Anton_Astrey и Пётр Дубров также присоединяются к поздравлениям с борта Международной космической станции! pic.twitter.com/QlCM6B06lb
Антон Шкаплеров напомнил о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским «в едином духовном и ратном порыве» освободило Москву от интервентов, вернув России свободу и суверенитет, пишет РИА ФАН.
В свою очередь, Петр Дубров призвал сограждан хранить историческую память и не забывать, что благодаря единству не раз удавалось победить общего врага и достигнуть мира и процветания, отмечает телеканал «360».
Кроме того, космонавты пожелали россиянам бережно относиться к народному единству — братскому чувству всех проживающих на «необъятной территории нашей великой родины».
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