Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с борта МКС

Антон Шкаплеров напомнил о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским «в едином духовном и ратном порыве» освободило Москву от интервентов, вернув России свободу и суверенитет, пишет РИА ФАН.

В свою очередь, Петр Дубров призвал сограждан хранить историческую память и не забывать, что благодаря единству не раз удавалось победить общего врага и достигнуть мира и процветания, отмечает телеканал «360».

Кроме того, космонавты пожелали россиянам бережно относиться к народному единству — братскому чувству всех проживающих на «необъятной территории нашей великой родины».

