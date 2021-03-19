Космонавты «перепаркуют» космический корабль «Союз МС-17»
Экипаж Международной космической станции 19 марта осуществит перестыковку российского пилотируемого космического корабля «Союз МС-17» с одного модуля на другой, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».
Как ожидается, «перепарковка» в ручном режиме займет 29 минут. «Союз МС-17» с россиянами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также американкой Кэтлин Рубинс прибыл на МКС в октябре прошлого года. Они вернутся домой 17 апреля.
Пилотируемому кораблю «Союз МС-18» в апреле предстоит лететь к Международной космической станции на две минуты дольше, чем его предшественнику-рекордсмену. Об этом сообщило НАСА.
Планируется, что новый экипаж отправится в космос 9 апреля. На МКС отправятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.
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