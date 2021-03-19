Космонавты «перепаркуют» космический корабль «Союз МС-17»

Как ожидается, «перепарковка» в ручном режиме займет 29 минут. «Союз МС-17» с россиянами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также американкой Кэтлин Рубинс прибыл на МКС в октябре прошлого года. Они вернутся домой 17 апреля.

Пилотируемому кораблю «Союз МС-18» в апреле предстоит лететь к Международной космической станции на две минуты дольше, чем его предшественнику-рекордсмену. Об этом сообщило НАСА.

Планируется, что новый экипаж отправится в космос 9 апреля. На МКС отправятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

