Космонавт Соловьев: Российский сегмент МКС дышит на ладан
Системы российского сегмента Международной космической станции (МКС) находятся в высокой степени износа, специалисты не могут гарантировать, что аппаратура продолжит работу после 2025 года. Об этом рассказал генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
Соловьев напомнил, что говорил об изношенности отечественного сегмента МКС на Совете РАН по космосу, совещаниях Военно-промышленной комиссии и Совета главных конструкторов. По словам конструктора, никто из участников этих мероприятий «не дал гарантию, что за пределами 2025 года оборудование станции не выйдет из строя».
«На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета "Роскосмоса", где отмечалось, что станция дышит на ладан», — рассказал Соловьев в беседе с РИА Новости.
Космонавт подтвердил, что 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации. Специалисты давно предупреждают о необходимости строительства новой орбитальной станции, отмечает РИА ФАН.
Между тем экипаж МКС обнаружил новые несквозные трещины в самом старом российском модуле «Заря», напоминает Газета.ру. По словам Соловьева, повреждения в модуле начнут со временем расползаться, как и ранее найденные в модуле «Звезда» трещины.
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