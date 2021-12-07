Космонавт предложил использовать спутниковые снимки для доказательств в суде

Космонавт, действующий командир МКС Антон Шкаплеров предложил Верховному суду (ВС) РФ принимать снимки из космоса в качестве доказательство в суде. Об этом он рассказал в ходе онлайн-семинара ВС по экологии.

По словам космонавта, на некоторых снимках можно разглядеть тип машины, отдельные деревья и группы людей, что позволит эффективнее раскрывать возникновение незаконных свалок, лесных вырубок и иных противоправных действий в отношении природных ресурсов.

При этом Шкаплеров отметил, что эта технология появилась недавно, поэтому инициатива нуждается в доработке. «В этой связи предлагаю вам обсудить перспективы использования спутниковых снимков в качестве доказательств», - цитирует космонавта РИА Новости.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что из-за космического мусора угроза космонавтам со стороны России действительно была, но на международном космическом сотрудничестве это никак не отразится. Об этом Моисеев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

