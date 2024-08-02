Космонавт Песков полетит на МКС на Crew Dragon в феврале 2025 года

Россиянин Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию в составе миссии на американском корабле Crew Dragon в следующем году. Об этом сообщает «Роскосмос».

«По сообщению NASA, космонавт Роскосмоса Кирилл Песков полетит на МКС... в феврале 2025 года», — отметили в госкорпорации.

Вместе с Песковым в космос полетят американские астронавты Энн МакКлейн и Николь Айерс и японец Такуя Ониси.

«Роскосмос» подчеркнул, что полет состоится в рамках соглашения о перекрестных полетах с NASA.

Ранее российский космонавт Олег Кононенко установил рекорд космических налетов, набрав по их суммарной длительности 1000 суток, напоминает 360.ru.

