Космический спутник США разорвало на 16 обломков

В космосе взорвался американский метеорологический спутник под кодовым названием NOAA-17. Информацию об этом опубликовало в Twitter подразделение ВВС США.



По данным 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США, взрыв был зафиксирован 10 марта, и сейчас на околоземной орбите насчитывается 16 обломков спутника. Угрозы они не представляют, заверяет ведомство. Причин взрыва космического аппарата, который принадлежал Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США, не уточняется.

NOAA-17 запустили в космос в 2002 году, он должен был прослужить два года, однако перевыполнил производственный план и был отключен в 2013 году.



Ранее сообщалось, что экипаж Международной космической станции 19 марта осуществит перестыковку российского пилотируемого космического корабля «Союз МС-17» с одного модуля на другой.

