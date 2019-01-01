Космический корабль Маска провалил испытания

Во время испытаний пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon во Флориде произошла авария. Об этом сообщил глава NASA Джим Браденстайн в своем Twitter. Он подчеркнул, что последствия этой аварии могут отразиться на планах компании Space X запускать астронавтов к Международной космической станции.

Добавим, одним из первых о происшествии сообщил фотограф издания Florida Today, который заявил, что наблюдал за тестовыми испытаниями корабля в районе Коко-Бич. Тогда он заметил, что оттуда поднимаются клубы желтого дыма.

Между тем, в NASA предусмотрели возможные задержки, и заранее купили еще два места для американских астронавтов в 2019 году.

Ранее НСН сообщала, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пообщался с подписчиками своей страницы в Twitter по-русски. У Маска поинтересовались, нет ли связи его деятельности в космосе с желанием «привезти на Землю инопланетян, которые нас поработят».

В ответ Маск поинтересовался на русском языке, где эти инопланетяне. На что один из подписчиков ответил, что внеземная цивилизация прячется на Марсе под землей, отмечает RT.

