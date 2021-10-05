Космический киноэкипаж перешёл на борт МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Twitter сообщил, что члены киноэкипажа открыли люки и перешли с корабля «Союз МС-19» на МКС.
В состав киноэкипажа вошли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые отправились в космос для первых в истории съёмок фильма под рабочим названием «Вызов», сообщают «Невские новости».
Ранее космический корабль «Союз МС-19» не смог пристыковаться к МКС в автоматическом режиме, командиру экипажа Антону Шкаплерову пришлось выполнить процедуру вручную.
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