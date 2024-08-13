Космический грузовик «Прогресс МС-26» затоплен в Тихом океане

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-26» успешно затоплен в водах Тихого океана, сообщили в «Роскосмосе». Ранее сегодня в пять часов утра по московскому времени он отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.

Двигатели на торможение для сведения с орбиты были запущены в 08:09 по московскому времени. «Прогресс МС-26» проработал в составе МКС шесть месяцев. Он разрушился ещё в плотных слоях атмосферы, а облмки у пали в несудоходной южной части океана.

Новый грузовой корабль «Прогресс МС-28» должен отправиться к МКС в четверг, 15 августа. Его запустят с космодрома Байконур. Грузовик должен причалить к станции 17 августа.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас в составе МКС работает грузовой корабль «Прогресс МС-27». Он осуществил стыковку с российским модулем «Поиск» 1 июня.





