Космический грузовик «Прогресс МС-26» затоплен в Тихом океане
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-26» успешно затоплен в водах Тихого океана, сообщили в «Роскосмосе». Ранее сегодня в пять часов утра по московскому времени он отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.
Двигатели на торможение для сведения с орбиты были запущены в 08:09 по московскому времени. «Прогресс МС-26» проработал в составе МКС шесть месяцев. Он разрушился ещё в плотных слоях атмосферы, а облмки у пали в несудоходной южной части океана.
Новый грузовой корабль «Прогресс МС-28» должен отправиться к МКС в четверг, 15 августа. Его запустят с космодрома Байконур. Грузовик должен причалить к станции 17 августа.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас в составе МКС работает грузовой корабль «Прогресс МС-27». Он осуществил стыковку с российским модулем «Поиск» 1 июня.
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