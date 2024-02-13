Космический грузовик «Прогресс МС-24» затоплен в Тихом океане
Транспортный космический грузовой корабль «Прогресс МС-24», как и планировалось, затоплен в Тихом океане. Перед этим он произвёл отстыковку от Международной космической станции.
Как информирует «Роскосмос», космический грузовик свели с орбиты, после чего он вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Поверхности воды достигли отдельные несгоревшие элементы конструкции. Они затоплены в несудоходном районе южной части Тихого океана.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Прогресс МС-24» был запущен к МКС 23 августа 2023 года с космодрома Байконур. Корабль доставил на орбиту 2,5 т грузов. Двигатели «Прогресса» помогли выполнить восемь коррекций орбиты станции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru