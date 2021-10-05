Корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем состыковался с МКС

Космический корабль «Союз МС-19» со съёмочной группой не смог пристыковаться к МКС в автоматическом режиме, сообщает РИА Новости.

Подмосковный Центр управления полётами приказал командиру экипажа Антону Шкаплерову выполнить процедуру в в ручную. Стыковка была произведена успешно, переходные люки между кораблём и станцией откроют примерно в 17:05 по московскому времени.

Ранее российский пилотируемый космический корабль стартовал с космодрома Байконур, на его борту находятся космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, сообщает RT. На МКС кинематографисты впервые в истории проведут часть съёмок фильма под рабочим названием «Вызов».

