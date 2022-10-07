Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту причалил к МКС
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, в экипаж которого входит представительница России Анна Кикина, пристыковался к Международной космической станции, следует из прямой трансляции NASA.
Касание корабля со станцией состоялось в 00.01 мск. В настоящее время проходит процесс закрепления Crew Dragon со стыковочным узлом МКС.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» в среду, 5 октября американский космический корабль Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной стартовал с мыса Канаверал в рамках программы обменных полетов к МКС.
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