Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранных на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2». Выяснилось, что кора Луны состоит преимущественно из плагиоклаза, в мантии пироксены и оливины — минералы с высоким содержанием железа, пишет RT со ссылкой на журнал Nature.

Как сообщает Москва 24, китайский луноход совершил посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс-Эйткен, благодаря чему смог исследовать материю.

Данные с аппарата позволят ученым предполагать, что падение метеоритов, приведших к образованию крупных кратеров, вполне может пробить кору и привести к тому, что материя появится на поверхности планеты.