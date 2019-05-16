Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранных на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2». Выяснилось, что кора Луны состоит преимущественно из плагиоклаза, в мантии пироксены и оливины — минералы с высоким содержанием железа, пишет RT со ссылкой на журнал Nature.
Как сообщает Москва 24, китайский луноход совершил посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс-Эйткен, благодаря чему смог исследовать материю.
Данные с аппарата позволят ученым предполагать, что падение метеоритов, приведших к образованию крупных кратеров, вполне может пробить кору и привести к тому, что материя появится на поверхности планеты.
По словам планетолога из университета Тулузы Патрика Пинье, «Юйту-2» получил первые данные по составу лунной мантии, так как ни «Аполлоны», ни советские зонды не вернули на Землю ни одного ее образца, отмечает РЕН ТВ.
Напомним, ранее НСН сообщала, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что высадка человека на Луну нужна США не только для выполнения политических задач, но и для проведения «неких недекларируемых операций». Также Рогозин подчеркнул, что «космос бывает не только гражданским». Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН перечислил факторы, представляющие интересы для американцев в освоении Луны.
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