Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли
Китайский спутник дистанционного зондирования Земли Gaofeng-12-05 был запущен в среду и вышел на орбиту. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.
Аппарат запустили с ракетой-носителем Changzheng-4C (Long March-4C), старт которой состоялся с космодрома Цзюцюань в 07:45 (02:45 мск). Спутник «успешно достиг запланированной орбиты».
Gaofeng-12-05 будет использоваться в том числе для мониторинга земельных ресурсов, городского планирования, оценки урожайности сельхозкультур, а также для помощи при стихийных бедствиях.
Ранее Минобороны России сообщило об успешном запуске ракеты «Ангара» с военными спутниками с космодрома Плесецк, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru