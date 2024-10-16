Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли

Китайский спутник дистанционного зондирования Земли Gaofeng-12-05 был запущен в среду и вышел на орбиту. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Аппарат запустили с ракетой-носителем Changzheng-4C (Long March-4C), старт которой состоялся с космодрома Цзюцюань в 07:45 (02:45 мск). Спутник «успешно достиг запланированной орбиты».

Gaofeng-12-05 будет использоваться в том числе для мониторинга земельных ресурсов, городского планирования, оценки урожайности сельхозкультур, а также для помощи при стихийных бедствиях.

Ранее Минобороны России сообщило об успешном запуске ракеты «Ангара» с военными спутниками с космодрома Плесецк, напоминает 360.ru.

