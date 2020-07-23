Стартовала китайская миссия к Марсу: видео
Тяжёлая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала с китайского аэродрома Вэньчан на острове Хайнань в рамках первой миссии КНР по исследованию Марса «Тяньвэнь-1». Видео пуска опубликовало агентство «Синьхуа».
China sends its first mission to Mars. Tianwen-1 was launched from Wenchang towards the red planet on a voyage that will last until next year. #Mars pic.twitter.com/9PmlzHCoEe— China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020
Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом. Предполагается, что станция достигнет Марса 11 февраля 2021 года, а 11 апреля того же года «высадит» марсоход на поверхность Красной планеты. Техника будет работать 90 марсианских суток, которые на 2,7% больше земных, уточняет «Интерфакс».
Цель китайской миссии – найти следы жизни на Марсе и изучить возможности для потенциальной колонизации человеком этой планеты.
В понедельник, 20 июля, свою миссию к Марсу запустили Объединённые Арабские Эмираты. Для запуска орбитального аппарата использовали японскую ракету-носитель H-IIA.
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