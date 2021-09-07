Китай запустил оптический спутник зондирования Gaofen-5-02
Китай успешно вывел на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Gaofen-5-02. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорация аэрокосмической науки и техники.
Спутник был запущен с помощью ракеты CZ-4 °C с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси, запуск состоялся в 11:01 (06:01 мск).
Gaofen-5-02 используют для реализации проектов по наблюдению за окружающей средой.
Китай активно развивает свою космическую программу, создавая метеорологические, телекоммуникационные, навигационные спутники и технологии для освоения Луны, отмечает телеканал «360». Кроме того, китайские ученые реализуют проект исследования Марса и астероидов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- Китай запустил оптический спутник зондирования Gaofen-5-02
- Канада открыла границы для полностью вакцинированных иностранцев
- В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии характерных только для COVID-19 симптомов
- В «Лукойле» допустили обрушение рынка нефти при $100 за баррель
- СМИ: На дне Балтийского моря нашли ящики с предполагаемой «Янтарной комнатой»
- Япония продолжит консультации с Россией по Курилам
- Опрос: Больше половины россиян сталкиваются с депрессией после отпуска
- Фронт сопротивления Афганистана сообщил о продолжении боев в Панджшере
- В России разработали прибор, за полчаса определяющий наличие COVID-19
- Мясников предупредил о риске рака из-за красного мяса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru