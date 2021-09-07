Китай запустил оптический спутник зондирования Gaofen-5-02

Китай успешно вывел на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Gaofen-5-02. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорация аэрокосмической науки и техники.

Спутник был запущен с помощью ракеты CZ-4 °C с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси, запуск состоялся в 11:01 (06:01 мск).

Gaofen-5-02 используют для реализации проектов по наблюдению за окружающей средой.

Китай активно развивает свою космическую программу, создавая метеорологические, телекоммуникационные, навигационные спутники и технологии для освоения Луны, отмечает телеканал «360». Кроме того, китайские ученые реализуют проект исследования Марса и астероидов.

