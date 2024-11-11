Китай запустил коммерческую ракету Kinetica-1 с 15 спутниками
Китайская компания Zhongke Yuhang запустила коммерческую ракету-носитель Kinetica-1 с 15 спутниками, аппараты успешно выведены на орбиту. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
Старт состоялся в 12:03 (07:03 мск), он прошел на площадке инновационной экспериментальной зоны коммерческих запусков Дунфэн. Ракета Kinetica-1 стартовала с тремя экспериментальными аппаратами группировки Shiyan-26, спутниками дистанционного зондирования Jilin-1 Gaofen-05B и Pingtai-02A03, шестью микроспутниками Yunyao-1, двумя аппаратами Xiguang-1, а также Aman-1 и Tianyan-24.
Четырехступенчатую ракету-носитель запустили уже в пятый раз, предыдущие запуски Kinetica-1 так же были успешными.
Ранее с российского космодрома Восточный запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с двумя аппаратами «Ионосфера-М» и 53 спутниками, напоминает РЕН ТВ.
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