Китай запланировал высадить тайконавтов на Луну к 2030 году
Китай намерен осуществить высадку тайконавтов на Луну к 2030 году. Об этом заявил заместитель главы управления программы пилотируемых космических полетов страны Линь Сицян.
«Мы поставили цель — осуществить высадку китайцев на Луну к 2030 году... Мы всесторонне продвигаем процесс, связанный с исследовательской и производственной деятельностью», — рассказал замглавы ведомства.
Линь Сицян уточнил, что сейчас Китай испытывает пилотируемый космический корабль «Мэнчжоу», который доставит тайконавтов на Луну с помощью ракеты-носителя CZ-10. Кроме того, ведется разработка спускаемого модуля, лунохода, скафандров.
Ранее ученые КНР предложили построить на естественном спутнике Земли пусковую магнитную установку, которая могла бы доставлять на планету добытые на поверхности Луны ресурсы, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru