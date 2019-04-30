Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника

Китай успешно вывел на орбиту два спутника. запуск был произведен с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Как сообщают власти, аппараты планируют использовать для научных экспериментов, исследований земельных ресурсов, топографической съемки и картографии.

В январе, напоминает «Свободная пресса», космический аппарат «Чанъэ-4», запущенный на обратную сторону Луны, провёл первый в истории человечества биологический эксперимент на поверхности естественного спутника Земли.

Добавим, Пекин активно развивает национальную космическую программу. В стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса. Также в особом векторе - метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники,

РФ и КНР договариваются о совместном наблюдении за спутником Земли. Такое исследование с использованием российских и китайских космических аппаратов возможно уже в 2023 году.

Как отмечает Газета.ру, к интенсивному изучению поверхности Красной планеты китайские ученые намерены приступить в 2020 году.







