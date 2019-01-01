Китай планирует отправить человека на Луну в ближайшие 10 лет

Китай собирается в течение ближайших 10 лет отправить человека на Луну, а также построить на естественном спутнике Земли исследовательскую станцию. Как отмечает РИА Новости, такое заявление сделали в Национальном космическом управления Китая.

Там отметили, что китайская программа зондирования Луны «Чанъэ» включает в себя три этапа. Первый включал в себя облет вокруг спутника Земли. В рамках второго в январе 2019-го – аппараты «Чанъэ-3» и «Чанъэ-4» прилунились. К слову, последним был сделан снимок с поверхности обратной стороны Луны. Теперь своей реализации ждёт третий этап. В его ходе должен быть выполнен возврат аппаратов на Землю.