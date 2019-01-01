Китай планирует отправить человека на Луну в ближайшие 10 лет
Китай собирается в течение ближайших 10 лет отправить человека на Луну, а также построить на естественном спутнике Земли исследовательскую станцию. Как отмечает РИА Новости, такое заявление сделали в Национальном космическом управления Китая.
Там отметили, что китайская программа зондирования Луны «Чанъэ» включает в себя три этапа. Первый включал в себя облет вокруг спутника Земли. В рамках второго в январе 2019-го – аппараты «Чанъэ-3» и «Чанъэ-4» прилунились. К слову, последним был сделан снимок с поверхности обратной стороны Луны. Теперь своей реализации ждёт третий этап. В его ходе должен быть выполнен возврат аппаратов на Землю.
Напомним, ранее НСН сообщала, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что высадка человека на Луну нужна США не только для выполнения политических задач, но и для проведения «неких недекларируемых операций». Также Рогозин подчеркнул, что «космос бывает не только гражданским». Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН перечислил факторы, представляющие интересы для американцев в освоении Луны.
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