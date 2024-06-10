Картаполов: США не сбивали российский самолет А-50

«Безбожно врут… Не читайте, не слушайте, что говорят американцы. Они ничего не говорят правды. Наш самолет никто не сбивал, тем более американцы. У них еще сбивалки не выросли», - добавил Картаполов.

Ранее помощница начальника штаба 10-й армии США полковник Розанна Клементе сообщила, что Украина использовала ЗРК Patriot для поражения самолёта РФ А-50 над Азовским морем в начале 2024 года.

Тогда 23 февраля оперштаб Краснодарского края сообщил, что один летательный аппарат разбился в районе хутора Трудовая Армения Каневского района, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



