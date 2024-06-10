Картаполов: США не сбивали российский самолет А-50
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал ложью информацию США о том, что в начале года российский военный самолет А-50 был сбит над Азовским морем при помощи ЗРК Patriot. Его слова приводит RTVI.
«Безбожно врут… Не читайте, не слушайте, что говорят американцы. Они ничего не говорят правды. Наш самолет никто не сбивал, тем более американцы. У них еще сбивалки не выросли», - добавил Картаполов.
Ранее помощница начальника штаба 10-й армии США полковник Розанна Клементе сообщила, что Украина использовала ЗРК Patriot для поражения самолёта РФ А-50 над Азовским морем в начале 2024 года.
Тогда 23 февраля оперштаб Краснодарского края сообщил, что один летательный аппарат разбился в районе хутора Трудовая Армения Каневского района, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru