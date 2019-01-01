Источник: В горящем самолете в Шереметьево 10 погибших

По предварительным данным, в самолете Sukhoi Superjet 100-95В во время пожара в аэропорту «Шереметьево» погибли 10 человек и один пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на данные экстренных служб.

Информация предварительная. Данные уточняются.

Напоминаем, в аэропорту «Шереметьево» при экстренной посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95В. Пожарные расчеты ведут борьбу с огнем. Всего на борту было 78 человек, сообщает РБК.

