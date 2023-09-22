Индийские луноход и посадочный модуль потеряли связь с Землёй

Сигнал он них перестал приходить на Землю после того, как аппараты перевели в спящий режим. Они отработали на естественном спутнике Земли лунный день или 14 земных суток.

На потерю сигнала, по мнению ученых, повлияла лунная ночь с её экстремально низкими температурами, о чем предупреждала часть индийских экспертов.

Ранее «Роскосмос» заявил о потере «Луны» -25, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

