Индийские луноход и посадочный модуль потеряли связь с Землёй
Все попытки индийских специалистов наладить связь с луноходом «Прагьян» и посадочным модулем «Викрам», находящимися на поверхности Луны, не увенчались успехом, сообщает Индийская организация космических исследований в соцсети X.
Сигнал он них перестал приходить на Землю после того, как аппараты перевели в спящий режим. Они отработали на естественном спутнике Земли лунный день или 14 земных суток.
На потерю сигнала, по мнению ученых, повлияла лунная ночь с её экстремально низкими температурами, о чем предупреждала часть индийских экспертов.
Ранее «Роскосмос» заявил о потере «Луны» -25, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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