Грузовик «Прогресс МС-26» отчалил от МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-26» отстыковался от Международной космической станции, следует из трансляции госкорпорации «Роскосмос».

Грузовик в 05:00 мск отделился от модуля «Звезда» российского сегмента станции. В 08:08 по Москве его двигательная установка должна включиться на торможение, после чего «Прогресс МС-26» начнет сход с орбиты, спустя полчаса разрушится, войдя в атмосферу. Как ожидается, в 08:49 мск несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана.

Грузовой корабль пристыковался к МКС 17 февраля, он доставил на станцию воду, топливо, медицинские средства, питание, одежду, оборудование для научных экспериментов.

Между тем «Роскосмос» утвердил график создания российской орбитальной станции, запуск ее первого модуля запланирован на 2027 год, пишет 360.ru.

