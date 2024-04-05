Госдума планирует 15 мая ратифицировать соглашение с КНР о лунной станции

Депутаты Государственной думы планируют 15 мая проголосовать по вопросу о ратификации соглашения с правительством Китайской Народной Республики в плане сотрудничества в области создания Международной научной лунной станции. Такой пункт значится в опубликованном проекте постановления о календаре рассмотрения вопросов.

Соглашение между Москвой и Пекином было заключено в ноябре 2022 года, оно внесено на ратификацию в нижнюю палату парламента в марте нынешнего года. В пояснительной записке подчёркивается, что документ отвечает национальным интереса, поскольку поможет укреплению стратегического партнерства с Китаем, развитию отечественной космонавтики, включая исследование и использование Луны.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно планам, МНЛС будет обитаемой станцией на поверхности естественного спутника Земли или на его орбите. Начало строительство намечено на 2031—2035 годы. Российско-китайский проект открыт для участия других стран на равноправных основах.

