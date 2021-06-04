Глава NASA выразил уверенность в продлении эксплуатации МКС
Новый глава NASA Билл Нельсон в беседе с руководителем госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным выразил надежду продлить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".
В России неоднократно возникали предложения с 2025 года выйти из проекта МКС, а также начать создание собственной орбитальной станции. Нельсон высоко оценил двустороннее взаимодействие РФ и США в космосе, которое было начато в 1975 году, а также заявил о намерении продлить срок эксплуатации МКС.
При этом Нельсон отметил, что это произойдет лишь при обеспечении "необходимого государственного финансирования". В свою очередь Рогозин подчеркнул, что Россия "в полном объёме" выполнила обязательства по поддержанию эксплуатации станции. В телефонном разговоре также обсуждались планы по развитию российского сегмента МКС.
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