Глава NASA выразил уверенность в продлении эксплуатации МКС

Новый глава NASA Билл Нельсон в беседе с руководителем госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным выразил надежду продлить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

В России неоднократно возникали предложения с 2025 года выйти из проекта МКС, а также начать создание собственной орбитальной станции. Нельсон высоко оценил двустороннее взаимодействие РФ и США в космосе, которое было начато в 1975 году, а также заявил о намерении продлить срок эксплуатации МКС.

При этом Нельсон отметил, что это произойдет лишь при обеспечении "необходимого государственного финансирования". В свою очередь Рогозин подчеркнул, что Россия "в полном объёме" выполнила обязательства по поддержанию эксплуатации станции. В телефонном разговоре также обсуждались планы по развитию российского сегмента МКС.

