Глава NASA выразил надежду продолжать сотрудничество с Россией по МКС
Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в ходе телефонной пресс-конференции выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.
По словам Нельсона, Россия остается "жизненно важным партнером" NASA по МКС. Нельсон отметил, что "с нетерпением" ждет обсуждения по поводу продолжения этих "замечательных отношений".
Корреспондент ТАСС также напомнил, что Нельсон получил приглашение главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина приехать в Россию для переговоров. Нельсон в ответ сообщил, что будет участвовать в Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX (Global Space Exploration Conference), которая состоится в Петербурге в июне 2021 года, однако сделает это "в виртуальном формате".
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