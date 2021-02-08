Европейское космическое агентство начнёт набор астронавтов впервые за 11 лет

Европейское космическое агентство (ESA) в марте впервые за 11 лет начнёт набор новых астронавтов, говорится в сообщении организации.

Отмечается, что новички будут работать вместе с действующими астронавтами, «когда Европа вступит в новую эру освоения космоса». ESA с 31 марта по 28 мая будет принимать заявки, и после приступит к отбору кандидатов.

При этом в агентстве подчеркнули, что намерены «расширить гендерное разнообразие», и призвали женщин активнее подавать заявки. Как отметил глава ESA Йохан-Дитрих Вернер, руководство ожидает совместного развития агентства с международными партнёрами во всех областях космических исследований и инноваций.

ESA было создано для исследований космоса в 1975 году. Штаб-квартира агентства находится в Париже. Создаваемые ESA космические аппараты запускают с космодрома Куру во Французской Гвиане. Организация имеет контактные офисы в Бельгии, США и России, а также наземные станции слежения в разных странах мира.

