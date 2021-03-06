Еще три многоцелевых истребителя ВВС США прибыли на Аляску

Три новейших многоцелевых истребителя пятого поколения F-35A Lightning II прибыли на Аляску. Об этом сообщает пресс-служба военно-воздушных сил (ВВС) США.

Самолеты были доставлены на авиабазу Эйлсон, общее число размещенных там истребителей составляет 23 единицы.

Как отметили в ВВС США, многоцелевые истребители F-35A Lightning II предназначены для подавления систем противовоздушной обороны противника, а также для проведения наступательных операций.

Ранее представитель базы Эйлсон Кейли Дюбуа заявляла, что к концу текущего года на авиабазе разместятся 54 истребителя.

