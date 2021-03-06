Еще три многоцелевых истребителя ВВС США прибыли на Аляску
Три новейших многоцелевых истребителя пятого поколения F-35A Lightning II прибыли на Аляску. Об этом сообщает пресс-служба военно-воздушных сил (ВВС) США.
Самолеты были доставлены на авиабазу Эйлсон, общее число размещенных там истребителей составляет 23 единицы.
Как отметили в ВВС США, многоцелевые истребители F-35A Lightning II предназначены для подавления систем противовоздушной обороны противника, а также для проведения наступательных операций.
Ранее представитель базы Эйлсон Кейли Дюбуа заявляла, что к концу текущего года на авиабазе разместятся 54 истребителя.
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